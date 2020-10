Dia das Crianças: 72% dos consumidores planejam ir às compras, segundo pesquisa

O gasto médio dos consumidores com presentes está estimado em R$ 209 (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press) pandemia do novo coronavírus (Sars-Cov-2) não deverá atrapalhar as compras no Dia das Crianças deste ano. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pela Offer Wise em todas as capitais, 72% dos consumidores planejam ir às compras. A expectativa é de que o varejo movimente cerca de R$ 10,8 bilhões. O cenário de incertezas na economia brasileira provocado pelado novo coronavírus (Sars-Cov-2) não deverá atrapalhar as compras nodeste ano. De acordo com a pesquisa realizada pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas () e pela Offer Wise em todas as capitais, 72% dos consumidores planejam ir às compras. A expectativa é de que o varejo movimente cerca de R$ 10,8 bilhões.









O presidente da CNDL, José César da Costa, destaca que o Dia das Crianças é uma importante data para o comércio, que possibilita entender as tendências das compras de final de ano.

“Os dados de intenção de compra servem de termômetro para o fim de ano, ao trazer as primeiras impressões do que deve acontecer no Natal. Além disso, o varejista, que esteve boa parte do ano de portas fechadas, conta com as vendas do Dia das Crianças neste momento de retomada econômica”, afirma Costa.





No estudo, a maior parte daqueles que não vão comprar presentes alega que está sem dinheiro por conta da crise econômica (25%). Além desses, 24% não possuem nenhuma criança entre o círculo familiar que queiram presentear e 14% afirmam estar desempregados.





Em relação aos produtos mais procurados pelos consumidores nesta data estão as roupas e calçados (38%), bonecos/bonecas (33%) e os jogos de tabuleiro (28%).

Ticket médio

Embora os indicadores oficiais demonstrem uma queda na taxa de desemprego e sinais de início da retomada econômica do país, o cenário ainda é muito ruim quando comparado com o ano anterior. A pesquisa indica que a maior parte dos entrevistados, mesmo comprando presentes, tem intenção de moderar as despesas neste Dia das Crianças.





Dessa forma, a maioria garante que pretende gastar menos ou o mesmo valor do ano passado: 36% querem gastar menos, 32% pretendem gastar a mesma quantia, e apenas 17% dizem que irão gastar mais.





Para os que desejam diminuir as despesas, as principais justificativas passam pelo orçamento apertado ou situação financeira difícil (54%), pelo desejo de economizar (43%), o aumento da inflação (24%), o fato de estar desempregado (22%) e o desejo de priorizar o pagamento de dívidas em atraso (21%). Por outro lado, a maior parte dos que vão ampliar os gastos garantem querer comprar um presente melhor (55%), enquanto 49% afirmam que os preços estão mais altos.

Tendo em vista a quantidade de itens que devem ser comprados, três em cada dez entrevistados vão adquirir dois presentes (31%), enquanto 27% pretendem comprar somente um presente, e 18%, três presentes. Em média, os consumidores vão adquirir 2,3 presentes. O gasto médio deve ser de R$ 209,33 com todos os presentes na data - valor bastante parecido à intenção de compras da pesquisa de 2019 (R$ 198,79).

Forma de pagamento

Considerando as formas de pagamento que deverão ser mais utilizadas, 82% garantem que pretendem pagar à vista, especialmente em dinheiro (49%) e no cartão de débito (31%). Ao mesmo tempo, 36% optarão pelo parcelamento, sobretudo no cartão de crédito (32%). A média será de 4,0 parcelas, o que significa que essas pessoas estarão pagando pelos presentes até o início de 2021.

