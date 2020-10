Caixa abre 68 agências neste sábado em Minas para liberação do auxílio e FGTS

Agências da Caixa abrem neste sábado para pagamento de benefícios emergenciais (foto: Edesio Ferreira/EM/D.A Press) A Caixa Econômica Federal vai abrir 68 agências em Minas Gerais, neste sábado (03), das 8h às 12h, para atender as pessoas que têm direito ao auxílio Emergencial e ao saque emergencial do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS). Os beneficiários nascidos em maio vão poder sacar o auxílio emergencial em dinheiro. Já os trabalhadores com data de nascimento em junho poderão retirar, em espécie, os valores referentes ao saque emergencial do FGTS.





Para conferir quais os pontos de atendimento que vão funcionar, basta acessar o site do banco





Todas as pessoas que procurarem atendimento durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos serão atendidas, de acordo com a Caixa. Assim, não é preciso chegar antes do horário de abertura das agências, evitando aglomerações.

Auxílio emergencial

Segundo dados divulgados pela Caixa, até este sábado (3) terão sido pagos R$ 218,3 bilhões referentes ao auxílio emergencial para 67,7 milhões de brasileiros, totalizando 324,5 milhões de pagamentos.





As concessões de crédito em conta e saques em espécie seguem até dezembro para o pagamento das cinco parcelas definidas, pelo Governo Federal, para os inscritos no CadÚnico e para quem se cadastrou pelo aplicativo Caixa - Auxílio Emergencial ou, ainda, pelo site auxilio.caixa.gov.br.





Saque Emergencial do FGTS





Até o momento, 60 milhões de trabalhadores já têm acesso ao valor de até R$ 37,8 bilhões referentes ao Saque Emergencial do FGTS. E a partir deste sábado (3), os nascidos em junho que tiveram o crédito do benefício já podem sacar o valor em dinheiro, desde que não tenham movimentado a conta Poupança Social Digital ou que tenham saldo remanescente. Também será possível transferir os valores, via aplicativo Caixa Tem, para outra conta do banco ou de outras instituições financeiras.

O trabalhador continua com a opção de utilizar os recursos creditados na Poupança Social Digital para a realizar compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.