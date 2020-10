Bolsonaro diz que desentendimento entre Maia e Guedes é 'natural'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta sexta-feira, 2, que o desentendimento do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e o ministro da Economia, Paulo Guedes, é algo "natural". "Eu não tenho problema com Rodrigo Maia e nem com Paulo Guedes. O que temos, às vezes, é desentendimento, que é natural. Quer uma coisa e Rodrigo não quer, Paulo Guedes quer uma coisa e eu não quero. Isso é natural", acrescentou Bolsonaro.



Questionado por um apoiador sobre a relação do deputado e do ministro, Bolsonaro desconversou e disse para a pergunta ser feita diretamente aos envolvidos. "Pergunta para o Paulo Guedes. Pergunta para o Rodrigo Maia. Gostou da resposta?", disse.



Nesta semana, Guedes acusou Maia de ter feito um acordo com a esquerda para travar propostas de privatizações do governo. O presidente da Câmara rebateu dizendo que o ministro estava "desequilibrado".