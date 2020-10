Fed: nosso trabalho deve ser ampliado para além do mundo dos BCs, diz Williams

O presidente da distrital de Nova York do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), John Williams, afirmou nesta quinta-feira, 1, que o trabalho da autoridade deve ser ampliado para além do mundo dos bancos centrais, sobretudo diante do avanço da tecnologia.



"Se mantivermos nosso foco muito estreito, vamos perder oportunidades que a inovação pode nos oferecer. Neste ano, o Fed de NY se tornou parceiro estratégico do Bank of International Settlements Innovation Hub", destacou Williams, para exemplificar a aproximação de bancos centrais com outras instituições.



A fala, muito rápida, foi feita em vídeo gravado e disponibilizado na abertura do evento "Conferência do Fed sobre fintechs".