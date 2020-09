Petrobras anuncia aumento de 5% na gasolina e 3% no diesel nas refinarias

Impactos dos reajustes serão de R$ 0,0489 no litro do diesel e de R$ 0,0831 no litro da gasolina (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Petrobras divulgou nesta terça-feira (29/9) novo reajuste no preço dos combustíveis praticado nas refinarias. A gasolina terá aumento de 5%, o diesel (S10 e S500), de 3% e o combustível marítimo (Dmar), de 3,1%. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira (30/9). divulgou nesta terça-feira (29/9) novono preço dospraticado nas refinarias. Aterá aumento de 5%, o(S10 e S500), de 3% e o(Dmar), de 3,1%. Os novos valores passam a valer a partir desta quarta-feira (30/9).









Repasse





Isso porque, conforme Tavares, os postos ainda não repassaram o aumento anunciado pela Petrobras na semana passada. “O revendedor pode estar segurando esse repasse com medo de perder o cliente devido à pandemia. Mas chega uma hora que não há como não repassar isso. Pode ser que esse aumento chegue a R$ 0,15 nos postos entre o final dessa semana e a próxima”, explicou.





Mesmo com o aumento, o barril do petróleo apresentou queda nos últimos dias. Ontem (28/09), a cotação desse barril estava em mais de US$ 42. Hoje, o tipo Brent estava em queda de 1,57%, cotado em US$ 41. O dólar, que é outra variável que a Petrobras usa no cálculo para garantir paridade internacional ao valor dos combustíveis praticados no mercado doméstico, estava em R$ 5,53 na última quinta-feira e hoje está precificado em R$ 5,63, aumento de R$ 0,10 em menos de uma semana. “O reajuste é feito de acordo com o movimento do mercado internacional e, por isso, a cotação do dólar tem impacto direto no valor do combustível.”





*Estagiária sob supervisão de Simone Kafruni