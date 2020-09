Pinho de Mello: PIX é meio de pagamento tão seguro quanto os demais existentes

O diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução do Banco Central (BC), João Manoel Pinho de Mello, disse nesta terça-feira, em entrevista à Globonews, que o Sistema de Pagamentos Instantâneos (PIX) é um meio de pagamento tão seguro quanto os demais existentes. A primeira fase do meio de pagamento eletrônico entrará em funcionamento no dia 16 de novembro.



De acordo com Pinho de Mello, o PIX é uma inovação no sistema de pagamentos no Brasil e sua instantaneidade vai assegurar que as transferências sejam feitas do pagador para a conta da pessoa ou empresa que está recebendo em 10 segundos. "A instantaneidade do PIX assegura transferências em 10 segundos", disse o diretor.



Pinho de Mello explicou ainda que a instantaneidade do PIX envolve não só o pagamento e si, mas também a informação sobre a transação. Ou seja, a pessoa ou empresa que recebeu a transferência terá a informação também em 10 segundos.



Isso, de acordo com o diretor, é importante porque, hoje, uma pessoa que paga, por exemplo, uma conta de luz atrasada e cujo serviço foi desligado, só terá a energia religada após o pagamento ser confirmado, o que pode levar até três dias. Com o PIX, a empresa fica sabendo na mesma hora (em 10 segundos) que a conta foi paga e pode restabelecer o serviço.