BC/Damaso: faremos com que novos players possam participar do open banking

O diretor de Regulação do Banco Central, Otávio Damaso, disse que o Open Banking - espécie de plataforma que permitirá o compartilhamento de dados de clientes - permitirá que novos agentes possam oferecer seus serviços aos consumidores e ajudará a reduzir custos. "Vamos ampliar o leque para permitir que players que estão à margem possam participar do Open Baking", afirmou, em evento virtual promovido pela consultoria Uqbar.



Segundo Damaso, a expectativa do Banco Central é que essa abertura ajude a solucionar "gaps" do sistema financeiro, como os altos custos e a baixa inclusão da população. Ele também acredita que serão oferecidos produtos financeiros cada vez mais personalizados para os clientes, que estarão "no centro" da escolha.



"O Open Banking é o Banco Central dando a plataforma para o sistema privado se desenvolver. Cabe à sociedade, aos entrantes e aos agentes fazer a transformação", completou. Damaso disse que o regulador tem olhado com atenção os riscos desse processo digital, tanto na transição quanto riscos físicos, de perdas financeiras com choques externos.