'Mantega': Mercado financeiro dá apelido a Paulo Guedes que o liga ao PT, diz blog

(foto: Arquivo/CB/DA Press)

O todo-poderoso ministro da Economia do governo Bolsonaro ganhou um apelido do mercado financeiro: Paulo 'Mantega' Guedes.









Segundo o jornalista Vicente Nunes, "investidores que acompanham com lupa as ações do governo estão atônitos com a metamorfose do ministro da Economia". O apelido "Mantega" é uma referência ao então ministro dos governos do PT.





O blog cita a declaração de um dos gestores de um dos maiores fundos de investimentos estrangeiros com atuação no Brasil, que não quis se identificar: “Guedes está rasgando a biografia de liberal”.