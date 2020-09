Dólar em alta e bolsa em queda; nervosismo do mercado continua com o Renda Cidadã

(foto: PxHere)

Proposta do governo

Depois de um dia agitado, com alta do dólar no maior nível desde 20 de maio, e com queda do- reação à proposta do governo para financiamento do programa Renda Cidadã-, o mercado segue apreensivo, nesta terça-feira (29), em clima de “nervosismo” - com reflexos negativos no câmbio e nas ações das empresas comercializadas na bolsa.nesta terça-feira continua com tendência de. Abriu o mercado cotado a R$ 5,65.O principal índice dade valores brasileira, a B3, opera emnovamente nessa terça-feira, a exemplo do que ocorreu nessa segunda-feira (28).A queda na Bolsa e a alta do dólar são avaliadas pelo mercado como reação ao risco fiscal embutido na proposta do programa social Renda Cidadã, anunciado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro nessa segunda-feira, despertando forte reação do TCU, Congresso e do mercado.

Diante da reação, Bolsonaro já se pronunciou a respeito, nesta terça-feira (29), sinalizando recuo na proposta O governo federal quer financiar o Renda Cidadã, programa substituto ao Bolsa-Família, com recursos de(dívidas judiciais) e do Fundeb (fundo que complementa salários de professores do sistema de ensino público do país).A ideia do governo foi apresentada e encampada pelo relator da PEC do Pacto Federativo e Emergencial, senador Márcio Bittar (MDB-AC), destinando até 5% doe com limitação da limitação do pagamento anual de precatórios a 2% da receita corrente líquida.