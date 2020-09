Hapvida anuncia aquisição do Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões

A Hapvida anunciou nesta segunda-feira, 28, a aquisição do Grupo Santa Filomena por R$ 45 milhões, em mais um passo, segundo a companhia, na estratégia de crescimento e ganho de market share no estado de São Paulo. A transação ainda precisa de aprovação dos órgão reguladores.



O Grupo Santa Filomena é composto pela operadora de saúde Filosanitas, pelo Hospital Santa Filomena, três clínicas médicas e um centro de diagnóstico por imagem. Todos estão localizados em Rio Claro, interior de São Paulo.



A Filosanitas tem uma carteira de 5,5 mil beneficiários de planos de saúde, cuja carteira é composta por 74% de planos coletivos e cerca de 80% de sinistralidade, de acordo com dados de 2019. Já o Hospital Santa Filomena, fundado em 1937, conta com 73 leitos, sendo 16 deles de UTI.



"Dentre os planos de expansão orgânica em São Paulo estão previstas novas estruturas assistenciais, incluindo três hospitais, sendo um em Barretos, um em Bauru e um em São Carlos, além de pronto atendimentos, clínicas e unidades de diagnóstico, todos com inauguração prevista para o primeiro semestre de 2021", disse a Hapvida, em nota, ressaltando que terá uma infraestrutura sólida na região que permitirá implementar seu modelo de negócio verticalizado.