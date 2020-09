OCDE vai lançar documento sobre investimentos na 'retomada verde', diz Gurría

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) vai lançar na terça-feira, 29, um documento explicativo sobre investimentos no processo de "retomada verde", disse nesta segunda-feira, 28, o secretário-geral da entidade, José Ángel Gurría.



Durante o webinar "Retomada verde e novos acordos", promovido pela fundação Nature for life, Gurría ressaltou que a pandemia de covid-19 é um lembrete para a construção de sociedade mais ecológica e inclusiva. Para essa mudança, diz o secretário-geral, é preciso que haja incentivos por parte de instituições multilaterais.



"A OCDE está contribuindo. Temos treze indicadores de meio ambiente, que vão desde utilização de carbono como matriz energética", ressaltou Gurría. "Estamos gastando de US$ 80 a 85 bilhões por ano para proteger a biodiversidade", acrescentou.