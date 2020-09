Privatização da CEB Distribuição, de Brasília, terá preço mínimo de R$ 1,4 bi

A privatização da companhia elétrica CEB Distribuição, responsável pelo fornecimento em Brasília, deve ter um preço mínimo de venda de R$ 1,42 bilhão. O valor foi informado pela CEB, em fato relevante divulgado no sábado (26).



O Conselho de Administração da CEB aprovou no sábado a convocação de Assembleia Geral Extraordinária com vistas à aprovação da alienação de 100% (cem por cento) das ações representativas do capital social total votante da CEB Distribuição S.A. ("CEB-D"). O leilão de venda será realizado na B3.



A assembleia foi marcada para o dia 13 de outubro de 2020, às 15 horas, online.



A empresa explicou que o valor se refere à média dos resultados líquidos das duas avaliações econômico financeiras elaboradas por consultorias autônomas e independentes, contratadas pelo BNDES.



No mês passado, a empresa assinou com o BNDES um contrato de prestação de serviços para a estruturação do projeto de alienação do controle societário da CEB Distribuição.