Mourão diz que ampliação do seguro-desemprego não pode ser feita 'de afogadilho'

Mourão disse que as medidas tomadas pelo governo surtiram efeito, e que a crise econômica 'não foi tão grande assim' (foto: Romerio Cunha/VPR)

Recuperação em V

O vice-presidente da República Hamilton(PRTB) afirmou na manhã desta sexta-feira (25/9) que a concessão de mais duas parcelas dopara demitidos durante a pandemia dedeve levar em conta a capacidade fiscal do governo e não pode ser feita “de afogadilho”.A medida foi proposta por. Atuamente, os desempregados recebem, no máximo, cinco parcelas do benefício.“Tem que olhar dentro da nossa capacidade fiscal, né? Não pode ser coisa de afogadilho. Todos vocês sabem que vivemos uma crise fiscal séria. Não podemos aumentar ade forma desmesurada, então, tem que buscar qual é a melhor solução para que isso seja pago”, apontou.Mourão declarou ainda que as medidas tomadas pelo governo surtiram efeito e que aeconômica “não foi tão grande assim”. “A economia deu uma melhorada (com) todas as medidas que o governo fez no sentido de manter a economia em condições: os créditos às pequenas e microempresas; a questão do pagamento de salários para as empresas que tinham empregos formais — o governo pagando 75% e a empresa pagando 25%; o próprio coronavoucher”, citou.Perguntado por jornalistas se acredita em uma rápida recuperação, em "V", como tem afirmado o ministro da Economia, Paulo, o general respondeu que é necessário esperar até dezembro para ver como a situação se desenrola.“Olha, os dados que nós temos hoje... o Brasil foi um dos países que menos perdeu no segundo trimestre do ano, que foi o trimestre mais crítico. Fomos um dos que menos perdeu. Vamos lembrar que, inicialmente, a previsão era de que a gente teria uma queda do, neste ano, de 9%. Hoje, a projeção já está em 5%, o governo aposta em 4,7%. Vamos aguardar o final do ano”, concluiu.