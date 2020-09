OMS reforça importância de controle da covid-19 para retomada da economia global

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reforçou nesta sexta-feira, 25, a urgência de se controlar o coronavírus para a retomada da economia global. "Lockdowns e o impacto no setor de viagens e no comércio já provocaram grandes prejuízos", destacou o diretor-geral da entidade, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



Segundo Tedros, a OMS está analisando mais de 1,7 mil pesquisas sobre o desenvolvimento de medicamentos eficazes contra a covid-19. "Vacinas, testes e remédios eficazes serão vitais para acabar com a pandemia COVID19 e acelerar a recuperação da economia. Mas essas ferramentas só serão eficazes se estiverem disponíveis para os mais vulneráveis de forma equitativa e simultânea em todos os países", disse.