(foto: Localiza Hertz/Divulgação)

A empresa mineira Localiza anunciou nesta quarta-feira (23), a intenção desuas operações à locadora de veículos Unidas. Se confirmada a unificação, as empresas juntas passarão a contar com umade mais de 468 mil veículos, com presença em países como Argentina, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai e Uruguai e valor de mercado de R$ 48 bilhões.