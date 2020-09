Petrobras identifica hidrocarbonetos em poço no pré-sal da Bacia de Campos

A Petrobras informa que identificou a presença de hidrocarbonetos em poço pioneiro do bloco C-M-657, localizado no pré-sal da Bacia de Campos. Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa detalha que o poço 1-BRSA-1376D-RJS (Naru) está localizado a aproximadamente 308 km da cidade do Rio de Janeiro, em profundidade d'água de 2.892 metros, sendo constatada a presença de hidrocarboneto em reservatórios carbonáticos da seção pré-sal. "Os dados do poço serão analisados para melhor avaliar o potencial e direcionar as atividades exploratórias na área", afirma a empresa.



O bloco C-M-657, adquirido em março de 2018, na 15ª rodada de licitação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), sob regime de concessão, encontra-se na porção sul da Bacia de Campos. A Petrobras é operadora do bloco e detém 30% de participação, em parceria com ExxonMobil (40%) e Equinor (30%).