IPCA-15 fica em 0,45% em setembro, ante 0,23% em agosto, revela IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 15 (IPCA-15) registrou alta de 0,45% em setembro, após ter avançado 0,23% em agosto, informou nesta quarta-feira o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Com o resultado agora anunciado, o IPCA-15 acumulou um aumento de 1,35% no ano. A taxa em 12 meses ficou em 2,65%.



A alta de 0,45% no índice em setembro é a maior variação positiva do indicador para o mês desde 2012. Em setembro de 2012, o IPCA-15 havia avançou 0,48%.



A leitura de setembro foi também a segunda mais alta de 2020, atrás apenas de janeiro, quando o IPCA-15 avançou 0,71%. De lá para cá, em todos os meses, o indicador ficou abaixo do 0,45% de setembro.



A aceleração em setembro (ante alta de 0,23% em agosto) fez o IPCA-15 fechar o terceiro trimestre com avanço de 0,98%, acima do 0,26% registrado no terceiro trimestre de 2019. Em setembro de 2019, o IPCA-15 registrou alta de 0,09%.