Japão: após primeira reunião, Suga e Kuroda prometem manter contato próximo

O primeiro-ministro do Japão, Yoshihide Suga, e o presidente do Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês), Haruhiko Kuroda, concordaram nesta quarta-feira (23) manter contato próximo e coordenar políticas fiscais e monetárias, depois de se reunirem pela primeira vez desde que Suga assumiu o cargo na semana passada, segundo a mídia japonesa.



Após a reunião, Kuroda declarou que "não há qualquer mudança" na postura do BC japonês em relação ao acordo de janeiro de 2013 fechado com o predecessor de Suga, Shinzo Abe. Pelo acordo, o BoJ deve implementar sua política monetária de forma a cumprir uma meta de inflação de 2%.



"Concordei com o primeiro ministro que o governo e o BoJ vão continuar se comunicando de forma suficiente e prosseguir com as políticas em firme coordenação", afirmou Kuroda.