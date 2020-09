Alshop: Semana do Brasil não resultou em aumento de vendas para 60% dos lojistas

Mesmo com promoções e descontos, a Semana do Brasil não resultou em aumento de vendas para 60% das lojas nos shoppings, aponta levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop). Entre os que tiveram crescimento, 20% tiveram aumento de 20%, enquanto outros 20% tiveram alta de até 30% em relação à edição de 2019.



A edição deste ano ocorreu entre os dias 3 e 13 de setembro. De acordo com a Alshop, apesar de todos os 577 shoppings do País estarem abertos, muitos ainda funcionam com restrição de horário, o que diminuiu a circulação de pessoas.



A pesquisa da associação aponta que os itens mais procurado pelos consumidores no período foram calçados, com 40% da preferência, seguido por vestuário e cosméticos, com 20%.



O presidente da Alshop, Nabil Sahyoun, destaca que o fechamento dos locais de entretenimento como cinemas, parques temáticos e áreas de recreação ajudam a reduzir o interesse do consumidor pelos centros de compra neste momento. "Mas vale ressaltar que existem pessoas que se deslocam até os shoppings para terem um momento de lazer e entretenimento, já que outros serviços estão fechados, mas acabam não comprando nada nas lojas", afirma, no documento divulgado pela associação.



E-commerce



De acordo com a Alshop, cerca de 60% dos entrevistados também não tiveram aumento na venda por e-commerce. 20% dos empresários apontaram aumento superior a 50% nas vendas em comparação à Semana do Brasil do ano passado, enquanto outros 20% tiveram um aumento de até 30% na modalidade.



A associação de lojistas compara os resultados com outros índices, como o da Cielo. De acordo com relatório, as vendas no comércio eletrônico tiveram um aumento de cerca de 10% em relação ao mesmo período de 2019, enquanto as vendas no varejo físico registraram queda de 10%.



A pesquisa da Alshop foi realizada entre os dias 15 e 18 de setembro, e ouviu representantes de 1,4 mil pontos de venda de todo o País, entre varejistas pequenos, médios e grandes.