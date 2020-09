Ainda não foi definida data para 'follow on' da BR Distribuidora, diz Petrobras

Em comunicado ao mercado nesta terça-feira, 22, a Petrobras afirma que ainda não foi definida uma data para realização de uma oferta subsequente de ações ("follow on") da BR Distribuidora, por meio da qual a estatal venderá sua participação de 37,5% na distribuidora de combustíveis.



O comunicado foi feito em resposta a reportagem do Valor Econômico relatando um adiamento da operação pela companhia, por conta das condições do mercado neste momento.



A Petrobras lembra que a venda das ações foi aprovada pelo Conselho de Administração em 26 de agosto, mas que a efetivação depende de diversos fatores, inclusive as condições de mercado e a aprovação dos órgãos internos, "notadamente quanto ao preço".