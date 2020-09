Ações do HSBC e Standard Chartered operam em baixa após relatos de ilicitude

Ações do HSBC e do Standard Chartered operam em forte baixa em Londres e em Hong Kong nesta segunda-feira, 21, após relatos da mídia de que os dois bancos britânicos movimentaram amplas somas de fundos ilícitos por um longo período, apesar de indícios de sua origem duvidosa.



As alegações, feitas pela BuzzFeed News em parceira com organizações noticiosas que incluem o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ, pela sigla em inglês), se baseiam em documentos vazados sobre transações de mais de US$ 2 trilhões ocorridas principalmente entre 2011 e 2017.



Os documentos foram submetidos à Rede de Combate a Crimes Financeiros (FinCEN), órgão do Departamento do Tesouro dos EUA, e detalham operações supostamente ligadas a crimes financeiros, como lavagem de dinheiro.



"Assumimos nossa responsabilidade de combater crimes financeiros de forma extremamente séria e temos investido substancialmente em nossos programas de conformidade", disse o Standard Chartered ao The Wall Street Journal. Procurado, o HSBC ainda não se pronunciou sobre a alegação.



Os recursos ilícitos teriam sido movimentados num período de quase duas décadas, segundo a Reuters.



Na Bolsa de Londres, a ação do HSBC caía 3,8% e a do Standard Chartered recuava 3,6% por volta das 4h35 (de Brasília). Em Hong Kong, em torno das 4h25, os papéis do HSBC e do Standard Chartered tinham quedas respectivas de 4,5% e 5,2%. (Com informações da Dow Jones Newswires).