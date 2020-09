Fábrica da Fiat chega à marca de 500 mil motores FireFly produzidos em Betim

O polo da Fiat em Betim possui 2,3 mil funcionários (foto: Divulgação/ FCA Powertrain) motores Firefly produzidos no Polo Automotivo Fiat, em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). O motor de número 500 mil - um 1.0 litro de três cilindros - sai da linha de produção no momento em que a FCA Powertrain está em fase de ampliação, com a instalação da nova fábrica de motores turbo. A Fiat Chrysler Automóveis (FCA) alcançou, nessa quinta-feira (17), a marca de 500 milproduzidos no Polo Automotivo Fiat, em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (). O motor de número 500 mil - um 1.0 litro de três cilindros - sai da linha de produção no momento em que a FCA Powertrain está em fase de ampliação, com a instalação da nova fábrica de motores turbo.









“É um produto de excelência, com tecnologia inovadora, muito apreciada pelos clientes dos mercados latino-americano e europeu”, completou o presidente da FCA Powertrain.





Com cerca de 800 funcionários, em três turnos, a produção diária da empresa chega a 1,3 mil motores, divididos entre o FireFly 1.0 de três cilindros, e o Firefly 1.3 de quatro cilindros, ambos feitos com bloco em alumínio. No total, o complexo da FCA em Betim emprega 2,3 mil pessoas.





Funcionamento





“Os motores FireFly são produzidos no mais avançado processo de manufatura. A eficiência do produto e dos processos nos permitiu ser escolhidos também para atender outros importantes mercados, como o europeu”, explicou o diretor de Manufatura da FCA para a América Latina, Pierluigi Astorino.





Considerada uma das plantas de motores mais modernas da FCA no mundo, a unidade de Betim possui cerca de 160 robôs de alto desempenho e precisão, que garantem completa rastreabilidade e confiabilidade de todas as etapas dos processos de usinagem e montagem.





No Brasil, os motores FireFly estão presentes nos modelos Nova Fiat Strada, Argo, Cronos e Uno.

* Estagiário sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.