Advogados trabalhistas cobram agilidade de bancos no pagamento de alvarás

Os acordos firmados na Justiça do Trabalho estão demorando a serem pagos pelos bancos (foto: Divulgação / TRT3) alvarás decorrentes de acordos ou sentenças de verbas trabalhistas firmados na Justiça do Trabalho de Belo Horizonte, entre trabalhadores demitidos em meio à pandemia e empresas, está sendo criticado pelos advogados trabalhistas da capital mineira.



Os profissionais alegam que existem mais de 10 mil alvarás sendo contidos pelos bancos oficiais da Justiça do Trabalho - Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil -, mesmo após a decisão judicial. Além disso, esses valores estão sendo liberados com mais de 60 dias de atraso.









“Além disso, os advogados trabalhistas estão sendo acusados pelos trabalhadores de não estarem repassando os valores pactuados nos acordos. Isso é muito grave. É algo que macula a imagem da advocacia trabalhista”, declarou.





Trabalho remoto

Apesar de ser considerado um serviço essencial e permitir a presença física de ambas as partes envolvidas nos imbróglios judiciais, as reuniões da Justiça do Trabalho estão sendo feitas por meio de teleconferência durante a pandemia.





A Amat explicou que as partes entram em acordo na Justiça, podendo combinar o formato de pagamento; as empresas fazem o depósito judicial; esse depósito fica à disposição do juiz, que recebe uma guia informando que o valor foi depositado; por fim, o magistrado emite um alvará determinando que o banco pague o montante. A reclamação dos advogados é justamente sobre a demora da conclusão da última etapa.

A presidente da Amat também cobrou dos bancos responsáveis pelo pagamento dos alvarás uma explicação sobre o motivo pelo o qual os valores não estão sendo liberados com maior agilidade. Segundo ela, os bancos possuem agências com atendimento exclusivo dentro do prédio da Justiça do Trabalho e, por essa razão, deveriam resolver esses impasses com maior rapidez.





“Essa retenção é muito grave, pois salário é alimento. Sem receber, como esses trabalhadores vão ter dinheiro para comer, comprar itens necessários e pagar as contas? Os maiores prejudicados nessa história são eles. Claro que as empresas também são lesadas, mas os trabalhadores mais humildes sofrem mais”, ressaltou.





Procurados, o Banco do Brasil e a Caixa não haviam se manifestado até o fechamento desta reportagem.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa