Agência da Caixa no Barreiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

A CAIXA abrirá 67 agências em Minas Gerais, sendo cinco delas em Belo Horizonte, neste sábado (19), para atendimento a beneficiários do Auxílio Emergencial e do Saque Emergencial do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).









Os beneficiários podem sacar o dinheiro nas máquinas de autoatendimento, nas unidade lotéricas e nos correspondentes CAIXA Aqui. Também é possível transferir valores para contas da CAIXA ou de outros bancos, de acordo com o Ciclo 1 do calendário de pagamentos.