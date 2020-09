'Sinal verde' de Bolsonaro para novo programa social pega Guedes de surpresa

Paulo Guedes, ministro da Economia (foto: Evaristo Sá/AFP)

Cartão vermelho

Um dia depois de anunciar que estava cancelando o, programa de assistência social que deveria substituir o Bolsa Família e criticar a equipe econômica, o presidente Jairpegou o ministro da Economia, Paulo Guedes de surpresa ao combinar com o senador Marcio Bittar (MDB-AC), um novo programa que deverá ser preparado pelo Senado.Ao sair do Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (16), Bittar confirmou que o presidente “deu sinal verde” para que o Senado elabore um novo programa social para substituir o Renda Brasil O senador emedebista é o relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) do pacto federativo e está com a relatoria geral do Orçamento de 2021.O parlamentar tomou café pela manhã com oe participou do almoço com a bancada evangélica.O emedebista está há vários dias preparando um novo relatório para ado pacto federativo, que trata, entre outros assuntos, da desvinculação de despesas e receitas.Ele pretende juntar o texto com a PEC emergencial, que trata da regulamentação dos gatilhos automáticos no caso do descumprimento doe previa inicialmente uma economia para os cofres da União de R$ 50 bilhões em 10 anos.Bittar disse que o relatório que pretende apresentar na semana que vem incluirá o novo programa de assistência social.“O que é fundamental é que, a partir de janeiro, o decreto de calamidade vai ter terminado, mas você tem 20 milhões de brasileiros que vão continuar desempregados. E o Estado precisa deixar esses brasileiros irem dormir no dia 31 de dezembro tranquilos com o programa já criado, garantindo dignidade humana”, disse Bittar, em nota divulgada pela assessoria.



Em vídeo nas redes sociais, Bolsonaro deu um cartão vermelho para quem deu a ideia de congelamento de aposentadorias para incluir Renda Brasil. Paulo Guedes disse que não era com ele e o caldo entornou para o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, que vazou a proposta em uma entrevista ao portal G1.



No Ministério da Economia, o clima é de tensão e todos estão na espera sobre o desfecho dessa última confusão na pasta. Não há certeza se Waldery continuará na equipe, mas a pasta mantém silêncio sobre o assunto.



Vale lembrar que na proposta orçamentária enviada pelo governo ao Congresso não há espaço para novas despesas como o Renda Brasil ou outro programa que Bolsonaro queira criar.



E, pelas projeções da Instituição Fiscal Independente (IFI), ainda será necessário corte de R$ 20,4 bilhões para que o teto de gastos seja cumprido devidamente.



Logo, Bittar vai ter trabalho para arrumar espaço fiscal para as novas ambições do presidente.