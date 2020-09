Trump diz não ser fã da OMC porque entidade considera China 'em desenvolvimento'

Trump voltou a expressar otimismo com a recuperação econômica (foto: AFP)

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou nesta terça-feira, 15, a Organização Mundial de Comércio (OMC), após um painel da entidade considerar que tarifas americanas contra produtos chineses estão em desacordo com a legislação internacional. "A OMC considera a China uma nação em desenvolvimento", comentou, dizendo que "não era fã" da entidade.

Trump falou a repórteres, antes de embarcar para uma viagem para a Filadélfia.



Ele comentou também ter ouvido dizer que a Oracle está "muito perto de um acordo" com o aplicativo TikTok. O governo americano pressiona a chinesa ByteDance, proprietária do TikTok, a vender as operações americanas do aplicativo. O presidente disse que seu governo deve tomar uma decisão sobre assunto "em breve".



Além disso, o líder voltou a expressar otimismo com a recuperação econômica.



De olho na reeleição, Trump previu que sejam divulgados "números fantásticos" da retomada, provavelmente ainda antes da eleição de novembro.