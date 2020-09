País está retomando o trilho das reformas, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que o País está retomando o trilho das reformas, com o objetivo de conter o excesso de gastos públicos. Ele repetiu que o governo conseguiu "quebrar a dinâmica futura do endividamento", ao aprovar a reforma da previdência, reduzir a taxa Selic e controlar os gastos com o pessoal, com o adiamento dos reajustes de servidores e a proposta de reforma administrativa.



Segundo Guedes, a reforma da previdência e a administrativa, juntas, vão economizar R$ 1 trilhão em 10 anos, enquanto a redução dos juros ajuda a diminuir a dívida em R$ 300 bilhões. "Em economia, o que é mais importante é trajetória futura."



E acrescentou: "O salário do funcionalismo havia subido mais de 50% nos últimos 17 anos. É o primeiro governo que consegue ficar dois anos sem reajustar salários, e, mesmo com a pandemia, já estendemos até o fim do ano que vem."



As declarações foram dadas no evento online "Painel Tele Brasil 2020".