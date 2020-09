Pesquisa aponta aumento de 87% no preço de produtos em padarias de BH

O tradicional pão com manteiga pode custar ao cliente de R$ 1,50 até R$ 2,80 (foto: Reprodução/ Internet) preços dos alimentos em padarias de Belo Horizonte e Região Metropolitana (RMBH) aumentaram em até 87% nos últimos seis meses – entre março e setembro –, é o que aponta o site de pesquisa de preços Mercado Mineiro. Os produtos com leite em suas receitas foram os responsáveis pelos maiores saltos no preço. Osdos alimentos emdee Região Metropolitana () aumentaram em até 87% nos últimos seis meses – entre março e setembro –, é o que aponta o site de pesquisa de preços Mercado Mineiro. Os produtos comem suas receitas foram os responsáveis pelos maiores saltos no preço.









Ainda em relação à variação dentre os tipos de pães, o francês é o que possui a menor. O quilo do item mais comum na mesa do café da manhã dos brasileiros pode ser comprado nas padarias de R$ 9,50 até R$ 18,50, com 99% de diferença no valor.





O valor do quilo da mussarela e da mortadela também subiu bastante. De acordo com a pesquisa, entre esses dois itens, o que apresentou maior elevação foi a mussarela, que, em março, tinha preço médio de R$ 22,21 e agora teve um aumento de 87%, elevando o seu preço médio para R$ 41,70. Ela pode ser comprada por R$ 29,90 até R$ 55 – variação de 84%.





Já a mortadela, produto muito usado para acompanhar a mussarela na mesa do café, tem diferença de até 71% no preço, já que o quilo pode ser encontrado de R$ 16,90 a R$ 28,90.





Dos 18 itens pesquisados, só cinco registraram queda nos preços médios. A mais expressiva ocorreu no valor do pão sovado, que ficou 2,3% mais barato no período.

Derivados do leite

Outros derivados do leite, como manteiga e margarina, também aumentaram nos últimos seis meses, mas com um encarecimento médio de alguns centavos. Mais um aumento nas padarias é o do próprio leite: o integral da Itambé foi de R$3,92 para R$5,04, aumento de 28%.





O da marca Cotochés subiu de R$ 3,90 para R$4,79, crescimento de quase 23%%. Já o leite tipo C, de saquinho, aumentou apenas 6%, indo de R$3,52 para R$3,73.

Lanche na padaria

O lanche na padaria também ficou mais caro. O tradicional pão com manteiga pode custar ao cliente de R$ 1,50 até R$ 2,80, aumento de 86%. O cafezinho varia de R$ 1 a R$ 1,80. E, por fim, o café com leite, de R$ 1,50 a R$ 3,60 – variação de 140%.

