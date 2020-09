Investimentos estrangeiros são bem-vindos, exceto os que tragam riscos, dizem EUA

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steve Mnuchin, afirmou que "investimentos estrangeiros no país são bem-vindos, exceto os que representem riscos" e instou parcerias internacionais nesta segunda-feira. Em anúncio na terceira rodada de discussões com o governo do Catar, o secretário assinou um acordo para um Fórum de Investimento Estrangeiro em 2021 entre Washington e Doha.



Sobre riscos internacionais, Mnuchin afirmou que o Irã segue financiando terrorismo no Oriente Médio.



Além do secretário do Tesouro, também participaram os responsáveis pelos departamentos do Estado, Mike Pompeo, e do Comércio, Wilbur Ross, e representantes das pastas equivalentes do Catar.



Pompeo indicou parcerias em "contraterrorismo, saúde global e cooperação energética" e destacou discussões por um acordo entre o Talibã e o governo afegão, que são mediadas por Doha e estão em sua fase final.



Ross focou questões energéticas, lembrando que a "pandemia e o preço baixo da energia estão criando uma série de incertezas para o Oriente Médio", mas lembrou que o país oferece uma série de oportunidades para o gás natural.