Veja as 10 melhores piadas com o preço do arroz na internet

exorbitante donos últimos meses não é só um dos principais assuntos nascom seus ministros. O tema chegou também com tudo na internet, um dos territórios mais férteis para transformar os tópicos do momento em piada.

De espetinho de arroz vendido a R$ 5 a Nazaré, de Senhora do Destino, fugindo com um saco do grão, a criatividade dos internautas parece ter se superado desta vez. Há ainda pessoas denunciando temakerias por colocar mais salmão que arroz nos cones e até quem vê o lado positivo da história, com o fim do debate sobre se coloca passas ou não no arroz de Natal deste ano. Afinal, a ceia deve ser sem arroz...