Governo vai se empenhar para concluir obras iniciadas de ferrovias, diz Bolsonaro

O presidente da República, Jair Bolsonaro, prometeu que o governo vai se empenhar para concluir obras de ferrovias na sua gestão. Segundo ele, isso representa "zelo pelo recurso público". Bolsonaro falou sobre o assunto ao visitar as obras da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), em São Desidério (BA).



"Nós optamos. Antes de investir massivamente em ferrovias, é terminar as obras já começadas. Isso demonstra que temos zelo pelo recurso público e realmente estamos investindo em algo bom para o nosso Brasil", disse Bolsonaro no evento.



Para acelerar a obra da Bahia, o governo fez uma parceria com o Exército para a construção. Em sua fala, o presidente elogiou os militares e afirmou que eles não fazem parte de uma "instituição isolada", e sim representam "o povo, o Brasil".



Antes de o presidente discursar, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, afirmou que a obra da Ferrovia de Integração Oeste-Leste é uma das mais importantes do Brasil atualmente. "É progresso na veia. É uma obra que vai fazer toda a diferença", disse.



Tarcísio destacou que a gestão Bolsonaro é "um governo de entrega". "Nós vamos transformar o agronegócio brasileiro com essa ferrovia, ainda mais em uma região em que o agronegócio mais cresce."