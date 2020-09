Tem de pesquisar: preço de um mesmo produto pode variar em 30% nos supermercados de BH

--> --> --> -->

Arroz, leite e feijão estão entre os que mais sofrem essa variação (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 25/5/18)

Uma pesquisa do site, em parceria com os usuários do aplicativo comOferta, identificouconsideráveis deentre os produtos de alimentação e limpeza de mesma marca e gramatura nos supermercados da Região Metropolitana deO levantamento foi realizado entre os dias 2 e 5 de setembro, abrangendo os principais supermercados, hipermercados e atacarejos da região.

Um dos destaques da pesquisa é o arroz branco, que virou notícia nos últimos dias devido ao aumento abrupto de preço . O arroz da marca Prato Fino de 5 quilos pode ser encontrado de R$ 22,95 até R$ 29,98, variação de 30%. Já o pacote de 5 quilos do Camil pode custar de R$ 17,90 a R$ 22,98, diferença de 28%. O arroz branco Tia Jú de 5 quilos pode ser encontrado de R$ 15,49 até R$ 19,98, variação de 29%.

O leite é outro alimento cujo preço vem assutando a quem frequenta os supermercados. O litro do integral Itambé pode custar entre R$ 3,69 e R$ 5,08, diferença de 37%. O Porto Alegre pode ser encontrado de R$ 3,29 até R$ 4,59, variação de 39%.

O quilo do feijão carioca da marca Pink é encontrado entre R$ 6,49 e R$ 8,98, diferença de 38%. O óleo de soja Liza de 900ml pode custar de R$ 5,65 a R$ 7,85, variação de 39%. O macarrão com ovos de 500g da marca Vilma pode ser encontrado de R$ 2,98 a até R$ 3,99, diferença de 33%.

Outra diferença que chama a atenção é no limpador multiuso da marca Uau de 500ml pode custar de R$ 2,79 a R$ 3,68, uma diferença de 36%. O desinfetante Pinho Sol de 1 litro pode ser encontrado de R$ 6,98 até R$ 10,28, variação de 47%.



Ainda entre os produto de limpeza, o detergente em pó Brilhante de 1,6 quilo pode custar de R$ 9,98 até R$ 13,99, diferença de 40%.

Disparada de preços

O site de pesquisas Mercado Mineiro também comparou os preços médios de abril a setembro, período em que a pandemia do novo coronavírus influenciou todos os setores da sociedade.



A constatação confirma o que todo mundo que vai às compras já tinha desconfiado, uma verdadeira disparada de preços. Os maiores “vilões” foram o arroz, o óleo de soja e o leite.

O arroz branco Prato Fino de 5 quilos, que custava em média R$ 18,44, subiu para R$ 26,92, aumento de 46%. O Camil de foi de R$ 15,22 para R$ 20,42 (34%) e o Tia Jú de R$ 12,77 para R$ 16,68 (30%).

O óleo de soja Liza de 900ml, que custava em média R$ 4,46, passou para R$ 6,30 (41%). O Soya era R$ 3,98 e foi para R$ 5,94 (49%). No sentido oposto, o feijão carioca da marca Pink de 1 quilo caiu de R$ 9,64 para R$ 7,52, redução de 21%.



O leite integral Cotochés de 1 litro custava R$ 3,32 e subiu para R$ 3,91 – aumento de 17,77%. O Porto Alegra passou de R$ 3,11 para R$ 3,67 (18%). O desinfetante Pinho Bril de 500ml subiu de R$ 2,99 para R$ 4,16(39%). E o Pinho Sol foi de R$ 2,99 para R$ 4,16 (39%).