Petrobras doa 595 mil litros de combustíveis para o combate à pandemia

A Petrobras doou nos últimos dois meses 595 mil litros de combustíveis para 13 Estados para contribuir no combate à pandemia de covid-19. O combustível é utilizado no abastecimento de ambulâncias, veículos de transporte de médicos e hospitais públicos e filantrópicos vinculados às secretarias estaduais de saúde. Até o momento, foram 215 mil litros de gasolina e 380 mil litros de diesel.



As entregas estão acontecendo em Minas Gerais, Rio de Janeiro, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Amapá, Acre, Rondônia e Distrito Federal.



A Petrobras negocia doações a outros Estados. Em comunicado, a companhia informou que vai destinar 3 milhões de litros de gasolina e diesel para o enfrentamento da pandemia de covid-19. Volumes adicionais serão distribuídos nos próximos meses, de acordo com a disponibilidade logística e a demanda a ser indicada pelos governos estaduais. A Petrobras conta com o apoio logístico da BR Distribuidora, responsável pela entrega em todo o Brasil.



"A doação de combustível é uma das iniciativas da empresa e visa apoiar a logística de transporte de profissionais de saúde, insumos e pacientes", afirma a gerente executiva de Responsabilidade Social da Petrobras, Olinta Cardoso.



Além de combustível, desde o início da pandemia, a Petrobras também fez doações de mais de 600 mil testes para detecção de coronavírus, equipamentos de proteção, material de higiene e gás de cozinha. A companhia já destinou mais de R$ 30 milhões em doações para o combate à pandemia.