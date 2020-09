Alcolumbre promete votar MP do Auxílio Emergencial o mais rápido possível

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), prometeu esforços para votar a medida provisória da prorrogação do auxílio emergencial "o mais rápido possível". O governo anunciou mais quatro parcelas de R$ 300, valor menor do que os R$ 600 pagos atualmente.



Para Alcolumbre, a prorrogação até o fim do período de calamidade pública dá retaguarda para quem recebe é "fundamental" para a proteção daqueles que dependem do auxílio durante a pandemia de covid-19. A declaração foi feita após a sessão do Senado nesta quarta-feira, 2.