Invepar: Rodovias administradas têm alta de até 96% no tráfego de veículos

A Investimentos e Participações em Infraestrutura (Invepar) divulgou os números de tráfegos e movimentação em suas concessões rodoviárias, no aeroporto de Guarulhos e no Metrô do Rio de Janeiro, referentes ao mês de agosto.



Nas rodovias, o maior crescimento em relação a abril se deu na LAMSA, operadora da Linha Amarela no Rio de Janeiro, de 96%. Na comparação com julho, o avanço foi de 7%, e em relação a agosto de 2019, o trafego caiu 18%.



Outros crescimentos expressivos foram registrados na concessionária ViaRio, que administra a via Transolímpica e tem como maior acionista a CCR, com aumento de 89% em relação a abril, e na CLN, com aumento de 74% na mesma base de comparação. Na comparação com agosto do ano passado, houve queda de 10% e aumento de 11%, respectivamente.



No aeroporto de Guarulhos, o movimento de passageiros em agosto, na comparação com abril, foi quatro vezes maior, mas em relação ao mesmo mês de 2019, ainda foi 69% menor. No caso de pousos e decolagens, houve elevação de 195% em relação a abril, e recuo de 61% na comparação anual.



No Metrô Rio, as linhas 1 e 2 tiveram aumento de 128% no número de passageiros transportados na comparação com abril, e queda de 62% em relação ao registrado em agosto do ano passado. Na linha 4, o crescimento contra abril foi de 144%, e na comparação anual, houve queda de 65%.