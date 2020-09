Para IBP, aprovação da Lei do Gás traz estabilidade e atrai investimento

Para o Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás (IBP), a aprovação da Nova Lei do Gás na Câmara dos Deputados na terça-feira, 1º de setembro, deve garantir estabilidade jurídica e regulatória para ampliar o mercado de gás e atrair investimentos. A entidade, que representa grandes petrolíferas atuantes no País, entre elas a Petrobras, afirma ainda que novos agentes devem ingressar no mercado de gás com a abertura promovida pela nova legislação e que grandes consumidores terão mais poder de escolha a partir de então.



"O texto aprovado, em plenário da Câmara, é resultado de intensa discussão coordenada pelo Ministério de Minas e Energia (MME) para estabelecer os pilares de um novo e moderno desenho regulatório para o setor. Essa discussão contou com a participação de centenas de especialistas, reunindo praticamente a totalidade das associações da cadeia de valor do gás natural, o que reforça o consenso obtido entre a vasta maioria de seus participantes", diz o IBP em nota.