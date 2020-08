Governo deixa Renda Brasil de fora do Projeto de Lei Orçamentária de 2021

Secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues disse que não há previsão para a implantação do Renda Brasil (foto: Reprodução)

ficou de fora do Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021, apresentado nesta segunda-feira (31) pelo governo federal. Para conseguir criar o programa, o governo terá que remanejar ou cortar outras despesas. "Não temos no PLOA 2021 nenhum novo programa. Mantemos o Bolsa Família, mas não temos previsão para novo programa", afirmou o secretário da Fazenda, Waldery Rodrigues.



Waldery disse que o Orçamento só contempla os programas sociais já existentes, dos quais o Bolsa Família é o principal expoente. E admitiu que o governo federal ainda não chegou a um consenso sobre todos os detalhes sobre o Renda Brasil.



"O Renda Brasil está sendo discutido e, no momento devido, vai ser anunciado o formato que o governo chegar a um consenso", afirmou.





O secretário frisou, por sua vez, que o Renda Brasil pode herdar o orçamento do Bolsa Família. Afinal, a ideia do governo é que as famílias que hoje sejam atendidas pelo Bolsa Família passem a ser contempladas pelo Renda Brasil, com umsuperior aos atuais R$ 191."Se o Renda Brasil, na formatação que ainda está sendo desenhada, a absorção do Bolsa Família, então o Bolsa Família vai para o Renda Brasil. E o PLOA 2021 traz sim uma estimativa para despesa primária com Bolsa Família, mas não tem nenhum novo programa de assistência social para 2021", afirmou Waldery.do Bolsa Família, por sinal, foi ampliado. Segundo a PLOA, o montante destinado ao programa saiu de R$ 29,4 bilhões em 2020 para R$ 34,8 bilhões em 2021, já que a crise trazida pela pandemia dedeve aumentar a pobreza e, consequentemente, o número de famílias que têm direito ao Bolsa Família.Segundo o secretário de Orçamento Federal, George Soares, o governo ampliou de 13,2 milhões para 15,2 milhões o número de famílias que devem se enquadrar nos parâmetros do Bolsa Família.E, por isso, ampliou o orçamento do programa, ampliando também adestinada ao Ministério da Cidadania, que é o responsável pela gestão dos programas sociais do governo – o orçamento da Cidadania passou de R$ 96,4 bilhões em 2020 para R$ 104,2 bilhões em 2021, numa das altas mais representativas do PLOA."O aumento da Cidadania fundamentalmente é do Bolsa Família, que vai para R$ 34,8 bilhões. Esse aumento se dá basicamente por uma questão socioeconômica. Dada a pandemia, se prevê um aumento das famílias que entram nos critérios de admissibilidade do programa", comentou Soares.Pelos cálculos de economistas, contudo, o Renda Brasil deve custar bem mais do que isso. Afinal, o governo quer atender osdo Bolsa Família e também parte dos invisíveis encontrados pelo auxílio emergencial com o novo programa, além de pagar para esse pessoal um benefício superior aos atuais R$ 191 pagos atualmente pelo Bolsa Família.A equipe econômica defende um benefício de R$ 247, mas o presidente Jairquer um auxílio de R$ 300.Waldery destacou, então, que, para ampliar esse orçamento de R$ 38,4 bilhões, o governo vai precisar reduzir outras despesas discricionárias. Isso porque o Orçamento de 2021 foi construído no limite doteto de gastos e não prevê outras medidas estudadas pela equipecomo uma forma de liberar recursos para o Renda Brasil, como o fim das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física e a revisão do abono salarial."Como uma despesa primária nova, no atendimento do teto de gastos, teremos que ter uma redução, na proporção um para um, de outras despesas", alertou o secretário da Fazenda.Apesar do impasse em relação ao Renda Brasil, que voltou a ser tema de debate entre o Palácio do Planalto e os ministérios da Cidadania e da Economia nesta segunda-feira; o Orçamento de 2021 também não traz nenhuma previsão para o auxílio emergencial.Isso porque o governo pretende limitar os programas emergenciais criados naao ano de 2020.Há quem defenda, contudo, que o auxílio entre no começo de 2021, caso o Renda Brasil não fique pronto a tempo de entrar em vigor já no início do próximo ano.