PLOA prevê déficit primário do Governo Central de 3,0% do PIB em 2021

O Projeto de Lei Orçamentária (PLOA) de 2021 apresentado nesta segunda-feira, 31, pelo Ministério da Economia prevê uma trajetória de melhora nos resultados primários do Governo Central nos próximos anos, mas uma estagnação seguida de piora do desempenho nominal em proporção do Produto Interno Bruto (PIB).



De acordo com o documento, após o tombo histórico a 11% do PIB em 2020 devido à pandemia de covid-19, o déficit primário de 2021 será de 3,0% do PIB, diminuindo para 2,3% do PIB em 2022 e 1,8% em 2023.



Já o déficit nominal, após o recorde de 14,9% do PIB neste ano, deve ficar estagnado em 6,3% do PIB em 2021 e 2022, piorando para 6,6% do em 2023.