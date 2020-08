Fitch reafirma rating de Santa Catarina em BB-, com perspectiva negativa

A Fitch reafirmou o rating de longo prazo em moeda estrangeira e local do Estado de Santa Catarina em BB-, com perspectiva negativa. Já o rating de longo prazo em escala nacional foi reafirmado em AA(bra), mas com a perspectiva alterada de negativa para estável.



Segundo a agência, os ratings de Santa Catarina refletem uma combinação de perfil de risco mais fraco e sustentabilidade da dívida na categoria 'b', nos cenários da Fitch.



Para ela, o perfil de risco do Estado está mais fraco, com perspectivas de crescimento em linha com o PIB do Brasil.