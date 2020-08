Cabeleireiros e manicures terão a maior queda na renda com a redução do auxílio emergencial

Queda na renda de atividades como as de cabeleireiros e manicures será de 17% com a redução do auxílio emergencial (foto: Reprodução/Internet/Sebrae) auxílio emergencial dos atuais R$ 600 por mês redução súbita nos ganhos dos brasileiros de baixa renda. Estimativas da Fundação Getulio Vargas (FVG) avaliam que, com esse valor, o auxílio vai garantir um ganho de apenas 1% para essa população em relação ao início da crise. E, no caso dos informais, não haverá ganho nenhum. Ao contrário, haverá queda de 3% na renda, em relação ao período pré-pandemia, pois o auxílio não vai conseguir cobrir as perdas financeiras provocadas pela crise da COVID-19. A possibilidade de redução do valor dodos atuais R$ 600 por mês para R$ 300 até o fim do ano, como indicam interlocutores do governo , vai provocar umasúbita nos ganhos dos brasileiros deEstimativas da Fundação Getulio Vargas (FVG) avaliam que, com esse valor, o auxílio vai garantir um ganho de apenas 1% para essa população em relação ao início da crise. E, no caso dos informais, não haverá ganho nenhum. Ao contrário, haverá queda de 3% na renda, em relação ao período pré-pandemia, pois o auxílio não vai conseguir cobrir as perdas financeiras provocadas pela crise da COVID-19.









O estudo da FGV explica que, nos atuais R$ 600, o auxílio emergencial conseguiu ampliar em 34% a renda dos brasileiros de baixa renda que recebem o benefício. O incremento chegou a 39% no caso dos trabalhadores informais. Por isso, o benefício tem sido apontado como um dos principais vetores da melhora da economia e aumento de popularidade de Bolsonaro, sobretudo no Norte/Nordeste.





Esse cenário, contudo, deve mudar se o auxílio for reduzido para R$ 300. Segundo a FGV, os informais terão perda de 3% na renda, já que ainda não conseguiram retomar as atividades em boa parte do país e estão recebendo menos do que o normal onde já voltaram a trabalhar. A queda será ainda maior em atividades como as de cabeleireiros e manicures (-17%), motoristas de aplicativo (-12%) e vendedores ambulantes (-9%).





“Para os informais, a redução do auxílio vai representar perda de renda”, resumiu o coordenador do Centro de Estudos de Microfinanças e Inclusão Financeira da FGV, Lauro Gonzalez. Autor do estudo, Gonzalez diz que a diminuição será sentida sobretudo nas regiões Norte e Nordeste, que têm renda mais baixa. Por isso, afirma que o corte no auxílio, embora necessário do ponto de vista fiscal, pode atrapalhar os planos do ministro Paulo Guedes de ter uma retomada em V. “O auxílio segurou o consumo e teve um efeito muito positivo na economia. Sem isso, a recuperação da economia vai depender do que será feito para mitigar os efeitos da crise”, avaliou.





“A prorrogação é fundamental, porque ainda estamos em uma situação de pandemia. E ainda terá um impacto no PIB. Porém, esse impacto vai ser reduzido. Digamos que, com R$ 300, as famílias vão conseguir comprar a cesta básica e subsistir, mas talvez não pagar o aluguel ou comprar outras coisas”, reforçou o professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro (UFRRJ), Joilson Cabral.





Ele calcula que o auxílio reduziu em quatro pontos percentuais a queda do PIB do Brasil em 2020, que deve chegar perto de 5%, já que ajudou as famílias de baixa renda a manter o consumo de bens essenciais e fazer outras despesas. No Nordeste, por exemplo, houve aumento das vendas de material de construção e eletrodomésticos.





Perdas e ganhos



» 18% foram a perda média de renda do brasileiro na pandemia

21% foi a perda de renda dos trabalhadores informais





» 34% são o ganho de renda proporcionado pelo auxílio emergencial

39% são o ganho de renda dos informais com o auxílio emergencial





» 1% será o ganho médio se o auxílio for de R$ 300

-3% serão a perda dos informais, mesmo com o pagamento do auxílio





Fonte: FGV