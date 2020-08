Cade aprova aquisição da InLoco Media pelo Magazine Luiza

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a aquisição da Inloco Media pelo Magazine Luiza, conforme despacho publicado no Diário Oficial da União (DOU). A InLoco Media é a unidade de negócio da Inloco Tecnologia da Informação focada na comercialização de publicidade digital.



Segundo as empresas, a operação representa a entrada do Magazine Luiza no amplo segmento de publicidade online. "Por meio do MagaluAds, será possível ampliar a divulgação de produtos disponíveis na plataforma do Magalu, além de monetizar a sua audiência", cita trecho do parecer sobre o negócio divulgado pelo Cade. "A combinação da tecnologia da InLoco Media com a plataforma MagaluAds permitirá que os anúncios sejam direcionados a potenciais consumidores de forma que se acredita ser mais assertiva e abrangente, aumentando a efetividade dos investimentos em mídia", acrescenta.



As empresas esclarecem no documento que a operação se refere apenas à alienação de ativos relacionados à InLoco Media, sendo que a InLoco continuará a exercer suas demais atividades no setor de tecnologia focada em inteligência de localização.