Nomura: recuperação do lucro industrial da China deve enfraquecer no 2º semestre

A recuperação sequencial do lucro industrial da China provavelmente vai se enfraquecer no segundo semestre do ano, em meio à desaceleração do crescimento e ao aumento da incerteza, avalia o grupo financeiro Nomura. O crescimento do lucro industrial do país asiático acelerou de 11,5% em junho para 19,6% em julho, mostraram dados oficiais desta quinta-feira (pelo horário local). Essa melhora, avalia o grupo, provavelmente, foi impulsionada pela queda de 2,4% do índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) em julho, na comparação com uma queda mais acentuada de 3,0% em junho, já que o crescimento da produção industrial permaneceu inalterado em 4,8% em julho.



"Pequim provavelmente manterá sua abordagem de política monetária de 'esperar para ver', nem intensificando nem revertendo suas medidas de flexibilização de políticas existentes", acrescentou a Nomura. Fonte: Dow Jones Newswires.