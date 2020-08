OCDE: PIB sofre contração recorde de 9,8% no 2º trimestre com impacto da covid-19

O Produto Interno Bruto (PIB) dos países que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) sofreu uma contração recorde de 9,8% no segundo trimestre ante os três meses iniciais de 2020, diante das medidas de isolamento motivadas pela crise do coronavírus, segundo dados preliminares citados em relatório publicado nesta quarta-feira, 26, pela OCDE.



Entre as sete maiores economia do mundo, o Reino Unido sofreu a queda mais dramática no período, de 20,4%, aponta a OCDE.



Em outras partes da Europa, os tombos da economia entre abril e junho foram de 13,8% na França, de 12,4% na Itália e de 9,7% na Alemanha, ressalta o documento. Na zona do euro e na União Europeia (UE), as perdas foram de 12,1% e 11,7%, respectivamente.



Nos EUA, onde muitos Estados adotaram medidas de confinamento no fim de março, o PIB apresentou retração de 9,5% no segundo trimestre, enquanto no Japão, que implementou ações menos severas, o recuo foi de 7,8%, destaca a OCDE.



Em relação a igual período do ano passado, o PIB da OCDE teve queda de 10,9% no segundo trimestre, após encolher 0,9% no trimestre anterior.