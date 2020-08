Caixa abrirá agências neste sábado para saque do Auxílio Emergencial e do FGTS; veja lista

Agência da Caixa (foto ilustrativa) (foto: José Cruz/Agência Brasil)

Agências da Caixa Econômica Federal funcionarão em regime excepcional neste sábado (22) para pagamento do Auxílio Emergencial e do FGTS. No total, serão 770 unidades abertas em todo o Brasil, sendo 69 em Minas Gerais.









Os beneficiários do auxílio emergencial nascidos entre janeiro e junho poderão sacar o valor em espécie. Já o saque do FGTS em dinheiro estará disponível para os nascidos entre janeiro e março, com limite máximo de R$ 1.045.





Em Belo Horizonte, cinco agências estarão abertas: duas no Centro (Rua dos Carijós e Rua dos Tupinambás), uma no Barreiro (Avenida Afonso Vaz de Melo), outra em Venda Nova (Rua Padre Pedro Pinto) e outra no Bairro Glória (Avenida Abílio Machado).