Conta atrasada da Cemig terá pagamento parcelado

Em tempos de pandemia, muitas pessoas têm visto um aumento nas despesas de casa como contas de água e luz, e, ao mesmo tempo, uma diminuição na renda familiar. Assim, a inadimplência é um dos resultados desse impacto econômico da pandemia nas famílias. Neste sentido, a Cemig está lançando uma campanha de negociação onde os clientes poderão parcelar suas dívidas em até 12 vezes sem juros.





As condições são válidas somente por meio dos canais digitais de atendimento da concessionária. Basta que os interessados atualizem seu cadastro com dados de e-mail e telefone junto à Cemig e façam a adesão ao recebimento da fatura por e-mail ao acessarem o serviço de parcelamento. As condições especiais vão até o dia 30 de setembro de 2020.





“Trata-se de uma oportunidade única para os clientes colocarem suas contas em dia. Por meio dos canais digitais da Cemig, é possível parcelar faturas em atraso sem a necessidade de sair de casa, evitando aglomerações”, afirma Wellington Cancian, gerente de Arrecadação e Adimplência da Cemig.





Para Cancian, a nova campanha de negociação de débitos da companhia é uma oportunidade para os clientes ficarem em dia com a empresa sem prejudicar o orçamento familiar. “É muito importante que nossos clientes paguem suas contas em dia, evitando seu endividamento e aplicação de multas e juros. A campanha permitirá aos nossos clientes a retomada em seu fluxo de pagamentos", destaca.





O gerente da empresa, ressalta que consumidores que estiverem em débito e não procurarem a Cemig para regularizar a situação poderão ter o fornecimento do serviço interrompido. “No final de julho, a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) aprovou a revisão da Resolução Normativa nº 878/2020, permitindo a retomada de diversas atividades pelas distribuidoras, dentre elas a suspensão de fornecimento de energia por inadimplemento”.





Como parcelar



Para solicitar o parcelamento, o cliente deve entrar em contato com a Cemig por meio do Whatsapp. Basta adicionar o telefone 31 3506-1160 e enviar um "oi". O serviço também pode ser solicitado pelo Cemig Atende Web, no endereço www.cemig.com.br, clicando no serviço “Parcelamento de Débitos”. A Cemig disponibiliza, ainda, o call center exclusivo para negociação, pelo número 0800 721 7003 (de segunda a sexta, das 9h às 21h e no sábado, das 9h às 15h).