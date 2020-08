BC firmou acordo com Aneel para pagamento de faturas de energia pelo PIX

O Banco Central firmou um acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para permitir o pagamento de faturas de energia por meio do PIX - o sistema brasileiro de pagamentos instantâneos. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 20, em evento virtual que contou com a participação do presidente do BC, Roberto Campos Neto.



Com data de lançamento em 16 de novembro, o PIX permitirá o pagamento de contas e transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os dias.



"Fizemos um acordo de cooperação técnica com a Aneel", pontuou Campos Neto. "São esses acordos iniciais que vão sedimentar a base para o PIX crescer de forma sustentável."



De acordo com o diretor de Organização do Sistema Financeiro do BC, João Manoel Pinho de Mello, já foram feitos acordos de uso do PIX com a Aneel e com o Tesouro Nacional. E outros estariam sendo discutidos. "O processo de arrecadação do governo tem lacunas. A chegada do PIX vai preenchê-las", afirmou o diretor.



Campos Neto e Pinho de Mello participaram hoje da abertura da "10ª Reunião Plenária do Fórum PIX".