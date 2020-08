Baleia Rossi sobre CPMF: há sentimento muito ruim de criação de novos impostos

Comentando sobre a possibilidade de criação de um imposto sobre transações digitais, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) disse que há "um sentimento muito ruim de criação de novos impostos". Já o diretor de Centro de Cidadania Fiscal (CCiF), Bernard Appy, disse que só vê "uma nova CPMF" quando o governo defende esse novo tributo, que bancaria a desoneração sobre a folha de pagamentos. As falas ocorreram na Conferência Anual do Santander Brasil.



"Vamos aguardar o restante das propostas de reforma do governo para discutir a nova CPMF", disse Rossi, mais comedido, pontuando que o custo do Estado brasileiro é alto e que por isso a carga tributária também é alta.



Appy, por outro, disse que a "CPMF não é um bom tributo porque gera distorções, além de ser cumulativo e pouquíssimo transparente" e retira dinheiro da operação da economia formal e transações que não são econômicas, como a feita entre parentes.



O tributarista também afirmou que, se aprovado, o imposto sobre pagamentos "vai reduzir investimentos porque força as empresas a ficarem mais líquidas", o que pode prejudicar a eficiência da economia.



Por fim, Appy disse ser óbvio que "a nova CPMF não é a melhor maneira de financiar a desoneração da folha".