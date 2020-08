Caixa Econômica deposita lucro do FGTS; saiba como funciona

(foto: Breno Fortes/CB/D.A Press )

A Caixa Econômica Federal depositou, nesta quarta-feira (19/08), os recursos referentes à parte dos lucros contabilizados pelo Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no ano passado. Foram distribuídos R$ 7,5 bilhões aos trabalhadores. Para cada R$ 1 mil depositados no FGTS em 31 de dezembro de 2019, foram creditados R$ 18,44.

Os trabalhadores já podem conferir os depósitos em suas contas por meio do site: www.caixa.gov.br/extrato-fgts ou do APP da Caixa. Foram beneficiadas cerca de 167 milhões de contas registradas no FGTS. Com o rateio dos lucros, o rendimento total do fundo em 2019 chegou a 4,9%, superando os ganhos da caderneta de poupança e a inflação do período.





É importante ressaltar que esses recursos extras distribuídos pelo FGTS só poderão ser sacados nas condições previstas em lei: aposentadoria, compra da casa própria, demissão sem justa causa, saque aniversário, doenças raras, entre outros. As regras também estão no site da Caixa.





A estimativa era de que a distribuição dos lucros do FGTS ocorresse até 31 de agosto, mas, segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi possível antecipar os depósitos dos recursos graças ao avanço da tecnologia.