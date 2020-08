Fundos de hedge dos EUA que investem em bancos sofrem mais perdas neste ano

Fundos de hedge que investem em bancos têm mostrado resultados piores neste ano, o que leva a perdas na casa dos dois dígitos e até ao fechamento de alguns fundos. O índice KBW Nasdaq Bank recuou 33,1% até agora em 2020, enquanto o índice acionário S&P; 500 sobe 6,2%, incluindo dividendos.



Documentos regulatórios da sexta-feira mostraram que o Berkshire Hathaway, de Warren Buffett, vendeu bilhões de dólares em ações de bancos no segundo trimestre, embora ele tenha comprado participação no Bank of America.



Já fundos como Castine Capital Management em Boston têm dito a clientes que vão fechar.



Além disso, as dúvidas sobre a lucratividade dos bancos têm colocado mais pressão sobre investidores que permanecem no setor.