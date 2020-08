Carlos da Costa diz que Guedes continua 'muito firme' no cargo

O ministro da Economia, Paulo Guedes, segue "muito firme no cargo", com o apoio do presidente Jair Bolsonaro para tocar a agenda liberal, segundo o secretário especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa. "Ele (Guedes) é o nosso guia, nosso orientador", disse Costa, em entrevista à Record News exibida na noite desta terça-feira, 18.



O secretário disse ainda que Bolsonaro e Guedes "estão muito firmes em defender o teto de gastos", apesar de enfrentarem "algumas resistências internas". "O presidente Jair Bolsonaro já falou várias vezes: 'nós não vamos furar o teto de gastos, mas precisamos de flexibilidade dentro do Orçamento para levar os recursos para onde são mais necessários'", disse Costa. Segundo o secretário, essa flexibilização - ou desvinculação das receitas orçamentárias - defendida pelo presidente faz parte da agenda da equipe econômica desde o início do governo.



Sobre a reforma administrativa, Costa afirmou que a proposta do governo "está madura", mas que o momento de apresentá-la ao Congresso é uma decisão política, que cabe ao presidente. "Ela continua sendo prioritária", afirmou.



O secretário disse, ainda, que alguns setores, como os de construção, higiene e limpeza e têxtil estão em franca recuperação. "Está faltando até tijolo e cimento em alguns lugares", afirmou Costa. "Agora, alguns setores estão passando por dificuldades graves", admitiu.